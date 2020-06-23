شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 534 حالة شفاء جديدة من " كورونا" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 أعلنت الكويت، اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا (كوفيد – 19) في البلاد بلغ 32304، بعد تعافي 534 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements وأكدت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية " كونا" - تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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