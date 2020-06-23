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شكرا لقرائتكم خبر عن 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 23 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 140 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1318 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 32394 حالة.
وأضافت أن الإصابات تشمل 853 حالة لعمانيين، و465 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 871 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 17279.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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