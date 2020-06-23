شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يوجه رسالة إلى موظفي حكومة الشارقة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 وجّه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة إلى أبنائه من موظفي حكومة الشارقة، بمناسبة العودة التدريجية إلى مقار العمل.

Advertisements قال فيها: «أبنائي موظفي حكومة الشارقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدر لكم جهودكم خلال الفترة الماضية في العمل عن بُعد، ونبارك لكم عودتكم الميمونة لمقار عملكم، ونسأل الله لكم السلامة، ونوصيكم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحتكم كونها أولوية بالنسبة لنا، متمنياً لكم التوفيق والسداد. والدكم سلطان بن محمد القاسمي».

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