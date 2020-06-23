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المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدعم قرار السعودية بإقامة حج هذا العام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 23 يونيو 2020

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، دعم المجلس لقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

 

وأشار إلى أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والحساس، بغية الحفاظ على النفس البشرية، تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية وقيام مصالح الدين والدنيا وعدم اختلال نظام الحياة، وبالتالي إقامة هذه الشعيرة امتثالاً للإجراءات الاحترازية والتوجيهات والإرشادات الرسمية وكذلك متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي، لحماية النفس من جائحة التي أصابت أكثر من 180 دولة حول العالم.

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وأوضح رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أن المملكة العربية السعودية تؤكد دائماً حرصها على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى بلدانهم، سائلاً الله تعالى أن يزيل هذا البلاء والغمة عن العالم أجمع، ويشفي جميع المرضى.

 

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في بيان لها، الاثنين، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

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