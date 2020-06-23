شكرا لقرائتكم خبر عن 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 10264، فيما استقر عدد الوفيات في 214 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 8384 بعد تعافي 18 شخصا آخرين.
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