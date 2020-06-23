شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 88 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.284 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 5 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 616 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين .. 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.