



وفي ظل بقاء ملايين العائلات في بيوتها تطبيقا لإجراءات العزل المنزلي، يرى معنيون أن تأخير اللقاحات قد يضر بصحة الاطفال ويعرضهم أكثر للإصابة بفيروسات مهددة لحياتهم، ومنها وتزامن التحذير من المنظمة الدولية مع تزايد الأعباء على الطواقم الطبية التي تركز كل طاقتها على الاستجابة لاحتواء الفايروس في مختلف أنحاء العالم. ما أثار تخوف وحفيظة المواطنين بأن يكون اطفالهم بخطر خلال الفترة الراهنة.وفي ظل بقاء ملايين العائلات في بيوتها تطبيقا لإجراءات العزل المنزلي، يرى معنيون أن تأخير اللقاحات قد يضر بصحة الاطفال ويعرضهم أكثر للإصابة بفيروسات مهددة لحياتهم، ومنها كورونا . الا ان هنالك جدولا زمنيا تعمل به وزارة الصحة على اعطاء هذا اللقاح خلال الفترة المقبلة. وحذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، من احتمال عدم حصول مئة وسبعة عشر مليون طفل في العالم منها العراق على تطعيم في موعده هذا العام، بسبب أزمة جائحة كورونا.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مخاوف من تفاقم الوضع الصحي بسبب تأخير لقاحات الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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