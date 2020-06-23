ميريام فارس تحسم الجدل بشأن موضوع الهجرة

في التفاصيل، تساءل أحد متابعي ملكة المسرح ميريام فارس "ميريام بتفكري بالهجرة؟ انو تتركي بلدك لبنان وتستقرّي وتعيشي في بلد آخر؟". وردّت ميريام فارس على هذه التساؤلات وحسمت الجدل بأنها لن تغادر لبنان للعيش في الخارج مع عائلتها، فأجابت بحزم قائلةً "أبداً".

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