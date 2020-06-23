إيلون ماسك يقرر بيع جميع ممتلكاته... والبداية من هذا القصر

وكان إيلون ماسك، 48 عاماً، قد أعلن في تغريدة على حسابه على موقع تويتر الشهر الماضي إنه ينوي بيع منزله، وقال في تغريدته: "سأبيع جميع ممتلكاتي المادية تقريباً، ولن أمتلك أي منزل".

وخلال مقابلة مع جو روجان، في برنامج عبر البودكاست، في شهر ايار الماضي، قال ماسك: "أعتقد أن الممتلكات تقلل من شأن المرء، وهي منطلق أيضاً للتهجم وتوجيه الانتقادات، فالناس عادة يقولون لك: أيها الملياردير، لديك كل هذه الأشياء"، وأضاف: "حسناً، الآن ليس لدي كل هذه الأشياء الآن ماذا ستفعلون؟".

وأوضح ماسك، الذي تبلغ إجمالي ثروته حوالى 38 مليار دولار، أنه اشترى منزل وايلدر في العام 2013 لأنه كان يقع بجوار منزله الرئيسي في المنطقة، وكان يهدف لهدم البناء لإفساح المجال لبناء قصر أكبر وأحدث، لافتًا إلى أنه بعد شرائه المنزل، قرر عدم هدمه حفاظاً على روح جين وايلدر.



ولم يتضح في ما إذا كان المنزل المبيع هو منزل جين وايلدر أو مسكن ماسك الرئيسي، وفي الوقت الذي أعلن فيه ماسك عن نيته بيع جميع ممتلكاته، أشار إلى أنه يتطلع إلى بيع منزله في منطقة "بيل إير" بمبلغ 39.5 مليون دولار.