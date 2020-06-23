باع رئيس شركة سبيس إكس للفضاء إيلون ماسك أحد منازله التي يمتلكها في منطقة "بيل أير" في مدينة لوس أنجلوس الأميركية بمبلغ 29 مليون دولار في خطوة أولى لبيع كل ممتلكاته المادية.
وكان إيلون ماسك، 48 عاماً، قد أعلن في تغريدة على حسابه على موقع تويتر الشهر الماضي إنه ينوي بيع منزله، وقال في تغريدته: "سأبيع جميع ممتلكاتي المادية تقريباً، ولن أمتلك أي منزل".
وأوضح ماسك، الذي تبلغ إجمالي ثروته حوالى 38 مليار دولار، أنه اشترى منزل وايلدر في العام 2013 لأنه كان يقع بجوار منزله الرئيسي في المنطقة، وكان يهدف لهدم البناء لإفساح المجال لبناء قصر أكبر وأحدث، لافتًا إلى أنه بعد شرائه المنزل، قرر عدم هدمه حفاظاً على روح جين وايلدر.
ولم يتضح في ما إذا كان المنزل المبيع هو منزل جين وايلدر أو مسكن ماسك الرئيسي، وفي الوقت الذي أعلن فيه ماسك عن نيته بيع جميع ممتلكاته، أشار إلى أنه يتطلع إلى بيع منزله في منطقة "بيل إير" بمبلغ 39.5 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يقرر بيع جميع ممتلكاته... والبداية من هذا القصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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