بالصور: إليك موضة التنانير الرائجة هذا الموسم

هل تتذكرين التول الذي ظهر لمدة ستة مواسم؟ حسناً، لقد رأينا إحياء هذه الموضة في أسلوب الشارع وفي عروض الأزياء حيث احتلت طبقات الكشكشة من خلال تصميمات مختلفة من التنانير مركز الصدارة مرة أخرى، لكن هذه المرة، مع التنانير المتوسطة والمزيد من الحجم في طياتها.



إذا كان هذا ما تبحثين عنه قليلاً من الإلهام الصيفي، فلدينا بعض الأفكار لكِ هنا لتصميمات موضة التنورة الجديدة حتى تتمكنين من تنسيق مظهر مليء بالأسلوب والموقف والحركة. سواء كنتِ تفضلين لون واحد أو أسلوب محكم أو غير متماثل أو حتى ألوان ونقشات مختلفة كل ما يهم هو أن التنورة بطبقات مكشكشة تدلي ببيان وتحول رؤوس الجميع، تماماً مثل الأنماط التي وضعتها دار أزياء ماكس مارا Max Mara وشانيل Chanel ودريس فان نوتين Dries Van Noten في مجموعاتهم.إذا كان هذا ما تبحثين عنه قليلاً من الإلهام الصيفي، فلدينا بعض الأفكار لكِ هنا لتصميمات موضة التنورة الجديدة حتى تتمكنين من تنسيق مظهر مليء بالأسلوب والموقف والحركة. الكشكشة بنقش الكاروهات إذا كنتِ تحبين ارتداء نقش الكاروهات للمكتب أو في ملابس محايدة، فهذه هي التنورة المثالية، الجزء المثير للاهتمام في هذه الصيحة هو الحجم غير المتماثل الذي تم إنشائه بواسطة الطبقات الكشكشة، إنه مثالي لإضفاء لمسة أصلية على مظهرك أثناء اختيار القطع الأساسية الأخرى أو غير الأساسية، التي يجب ارتدائها. إذا كنتِ تحبين ارتداء نقش الكاروهات للمكتب أو في ملابس محايدة، فهذه هي التنورة المثالية، الجزء المثير للاهتمام في هذه الصيحة هو الحجم غير المتماثل الذي تم إنشائه بواسطة الطبقات الكشكشة، إنه مثالي لإضفاء لمسة أصلية على مظهرك أثناء اختيار القطع الأساسية الأخرى أو غير الأساسية، التي يجب ارتدائها. لون واحد مع نسيج Advertisements نابضة بالحياة لمناسبة خاصة الحجم هو الأساس



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