بالفيديو: عرض زواج على حلبة فنون قتالية... فهل وافقت العروس؟

يدعى الشاب جورج مايكل فرحة وحبيبته هي عارضة الازياء الاجنبية Ola، وقد عرض عليها الزواج في حلبة الفنون القتالية ضمن تصوير برنامج تلفزيوني على احدى الشاشات العربية.

تقدم منها بالزواج بشكل مفاجئ وأمام ملايين المشاهدين. واللافت أن مشهد الفيديو يظهر أنها تفاجأت بهذا العرض اذ بدت على وجهها علامات الدهشة... لكنها طبعا وافقت على هذا العرض.

