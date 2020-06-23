بخطوة فريدة وإستثنائية شغلت رواد مواقع التواصل الإجتماعي ونشطاء الإنترنت تقدّم شاب لبناني من خطبة حبيبته عارضة ازياء اجنبية بطريقة مميزة وجديدة.
يدعى الشاب جورج مايكل فرحة وحبيبته هي عارضة الازياء الاجنبية Ola، وقد عرض عليها الزواج في حلبة الفنون القتالية ضمن تصوير برنامج تلفزيوني على احدى الشاشات العربية.
تقدم منها بالزواج بشكل مفاجئ وأمام ملايين المشاهدين. واللافت أن مشهد الفيديو يظهر أنها تفاجأت بهذا العرض اذ بدت على وجهها علامات الدهشة... لكنها طبعا وافقت على هذا العرض.
تقدم منها بالزواج بشكل مفاجئ وأمام ملايين المشاهدين. واللافت أن مشهد الفيديو يظهر أنها تفاجأت بهذا العرض اذ بدت على وجهها علامات الدهشة... لكنها طبعا وافقت على هذا العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عرض زواج على حلبة فنون قتالية... فهل وافقت العروس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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