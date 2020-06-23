هكذا تستخدم 'خرائط غوغل' من دون إنترنت

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" طريقة سحرية سهلة يمكن من خلالها تشغيل "خرائط غوغل" من دون الحاجة إلى إنترنت، وتزويدك بكل الاتجاهات التي ترغبها.
ويتم تنزيل الخرائط بتلك الطريقة عبر وحدات التخزين الخاصة بهاتفك، لذلك ينبغي عليك أن توفر مساحة كافية لكي تنزل عليه الخرائط بصورة كاملة.
ويقدم الموقع بالخطوات كيفية تفعيل تشغيل "غوغل مابس" من دون إنترنت على نظامي تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، "أندرويد".
تشغيل "غوغل مابس" من دون إنترنت على "آي أو إٍس":
1- افتح تطبيق خرائط غوغل على جهاز آيفون أو آيباد الخاص بك.
2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وأنك لست في وضع التصفح المتخفي.
3- ابحث عن مكان ما، مثل مكان جهة عملك مثلا.
4- في الجزء السفلي، انقر على اسم أو عنوان المكان، ثم انقر على المزيد.
5- حدد تنزيل خريطة بلا اتصال إنترنت، واختر تحميل لتجد الخريطة موجودة حتى مع عدم وجود إنترنت.
تشغيل "غوغل مابس" من دون إنترنت على "أندرويد":
1- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد، افتح تطبيق خرائط غوغل.
2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وقمت بتسجيل الدخول إلى خرائط غوغل.
3- ابحث عن مكان، مثل مكان جهة عملك.
4- في الجزء السفلي، انقر على اسم المكان أو عنوانه، ثم تنزيل الخريطة بدون اتصال إنترنت، لتشغيلها.
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