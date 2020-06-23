العشرات يتظاهرون في السليمانية احتجاجاً على استقطاعات الرواتب

وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "العشرات من رجال المرور والموظفين تظاهروا بالقرب من الحديقة العامة في السليمانية احتجاجاً على تأخر الرواتب والاستقطاعات الأخيرة فيها".

وكانت حكومة إقليم كردستان قررت، أمس الأول الأحد، استقطاع ‎%‎21‎ من رواتب الموظفين كإجراء "مؤقت" بسبب الأزمة المالية.

