واشنطن تأمل في استمرار محادثات الحد من التسليح النووي مع موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المبعوث الأمريكي لمحادثات الحد من التسلح النووي اليوم الثلاثاء إن روسيا والولايات المتحدة تأملان في عقد جولة ثانية من المحادثات في فيينا حالما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ربما في أواخر يوليو تموز أو أوائل أغسطس آب.

جاء ذلك بعد يوم من عقد جولة المحادثات الأولى.

وقال مارشال بيلينجسلي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لمحادثات الحد من التسلح النووي إنه ونظيره الروسي اتفقا على تشكيل مجموعات عمل فنية "متعددة" وإن عقد اجتماع ثان سيعتمد على حدوث تقدم في هذا الصدد.

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وفي أول تعليق لموسكو قال مسؤولون روس إن أي محادثات مستقبلية بشأن الحد من التسلح يجب أن تكون متعددة الأطراف.

وناقشت المحادثات اتفاقية ستارت الجديدة، التي ظلت سارية لمدة عقد ولكنها ستنتهي في فبراير/ شباط المقبل، وهي تضع حدا لعدد قاذفات الصواريخ النووية عند 800 والرؤوس الحربية النووية العاملة إلى 1550.

ستارت الجديدة هي آخر اتفاقية للحد من التسلح النووي بين القوتين العظميين.