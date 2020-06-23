مقتل شرطيين واختطاف ثالث غربي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء أن عنصرين من شرطة محافظة نينوى قتلا واختطف ثالث في هجوم لعناصر داعش قرب الحدود السورية غربي البلاد.

وقال الرائد فلاح البدراني لوكالة الأنباء الألمانية إن "عناصر من تنظيم داعش كانت تستقل سيارة هاجمت صباح اليوم (الثلاثاء) نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية عند مدخل قضاء البعاج قرب الحدود السورية /120 كم غرب الموصل، وقتلت اثنين من رجال الشرطة واختطفت ثالثا قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة".



وتشهد مناطق محافظة نينوى، وخاصة تلك القريبة من الحدود السورية غرب الموصل (400 كم غرب بغداد)، نشاطا ملحوظا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من تنفيذ العديد من العمليات الأمنية ضد التنظيم المتطرف والتي راح ضحيتها العشرات من الطرفين.

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أطلق العراق، أمس الإثنين، المرحلة الثالثة من عملية "أبطال العراق" لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في بؤر وجوده في شمال وغرب البلاد.

وكانت بغداد قد أعلنت القضاء على تنظيم داعش قبل نحو ثلاث سنوات، بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية تركزت غالبيتها في مناطق شمال وغربي العراق.