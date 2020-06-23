الصين توافق على تجريب لقاح محتمل لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وحدة المنتجات البيولوجية التابعة لشركة تشونجتشينج تشيفي الصينية، الثلاثاء، إن الصين وافقت على بدء تجريب لقاح محتمل لفيروس كورونا من تطوير الوحدة على البشر.



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وحصل اللقاح المحتمل الذي شاركت في تطويره شركة آنهوي تشيفي لونجكوم للمستحضرات الصيدلانية البيولوجية ومعهد الأحياء المجهرية في أكاديمية العلوم الصينية على شهادة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية لبدء التجارب السريرية، بحسب ما ذكرته "رويترز".

ويجرب باحثون وشركات في الصين ستة لقاحات مضادة لكورونا على البشر وهناك أكثر من 12 لقاحا مضادا للفيروس، الذي قتل أكثر من 470 ألف إنسان، في مراحل مختلفة من التجارب السريرية حول العالم.

ومع ذلك لم يتجاوز أي منها المرحلة الثالثة المتأخرة والكبيرة من التجارب السريرية، وهي خطوة ضرورية قبل دخول اللقاح السوق الاستهلاكية.