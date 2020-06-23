شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: الحج هذا العام لحجاج الداخل فقط ولا استثناءات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وزير الحج السعودي، اليوم الثلاثاء، 23/حزيران/2020، إن الحج هذا العام لحجاج الداخل فقط ولا استثناءات. Advertisements وأكد وزير الحج السعودي أن الحجر الصحي إلزامي بعد أداء المناسك.

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