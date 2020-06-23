سوريا تؤكد دعمها لمصر في الدفاع عن أمنها القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب مصر.



موقف سوري جاء خلال تصريحات لوزير الخارجية المعلم، أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تطرق فيها لملفات عديدة بينها قانون "قيصر" الأمريكي.

وفي الشأن المصري، قال المعلم إن "سوريا تقف إلى جانب الأشقاء في مصر لدعم أمنهم الوطني".

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وتأتي تصريحات وزير الخارجية السوري، في إطار ردود الفعل والمواقف العربية والدولية الداعمة لمصر والمؤيدة لها، على خلفية الوضع في ليبيا.

فمع استمرار تصاعد الأزمة الليبية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة له هذا الأسبوع، أن القاهرة ستدافع عن أمنها القومي ضد جميع التهديدات.

كما شدد الرئيس المصري على أن أي تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية سواء في إطار حق الدفاع عن النفس، أو بناء على سلطة مجلس النواب الليبي.