- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر.. السعودية تعلن تفاصيل موسم الحج المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، لوزير الحج والعمرة، ووزير الصحة السعودي.
وقال وزير الصحة إن قرار حج هذا العام بأعداد محدودة أمر لابد منه، انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنسانين وقد تم وضع خطة صحية وإجراءات مشددة لحج هذا العام.
من جانبه أكد وزير الحج والعمرة أن المملكة تتشرف في كل عام في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات، للقدوم لآداء مناسك الحج والعمرة. وقد تم تجهيز خطط تنفيذية استثنائية لموسم حج هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. السعودية تعلن تفاصيل موسم الحج المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.