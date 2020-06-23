"العربية للطيران" تسيّر رحلات عودة إلى 3 وجهات في مصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت شركة العربية للطيران، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتسيير رحلات عودة جديدة من الشارقة إلى 3 وجهات في مصر لنقل المسافرين المصريين المقيمين في الامارات إلى وطنهم، وفقا للبيان.
وذكرت الناقلة في إفادةوفقا لـ "البيان"، أنه سيتم تسيير هذه الرحلات من الشارقة إلى كل من القاهرة، الإسكندرية، وسوهاج في الفترة ما بين 27 و 30 من يونيو 2020.
وتتوفر الرحلات للحجز الآن عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران، أو عبر وكيل السفر المعتمد، أو عن طريق مركز الاتصال.
وأكدت "العربية للطيران" التزامها بدعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية، لافتةً إلى أنها تواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.
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