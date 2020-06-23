السعودية تحدد الفئات الممنوعة من الحج هذا العام طبقًا للإجراءات الإحترازية بسبب كورونا

أكد وزير الصحة السعودي أنه لن يتم قبول الحجاج فوق سن 65 عاماً، أو ممن يعانون أمراضاً مزمنة، مشيراً في مؤتمر صحفي تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرنس، إلى أن المملكة وضعت إجراءات مشددة لتلافي إصابة الحجيج.

وأضاف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة إن هناك خطة صحية دقيقة لمتابعة الحجاج وأوضاعهم الصحية خلال فترة أداء مناسك الحج المبارك، ومن بينها توفير سيارات إسعاف مجهزة فى حال أى طارئ وأعددنا فرق طبية ستكون متواجدة طوال فترة الشعائر .

وتابع الوزير: اتخذنا إجراءات مشددة لحماية الحجاج هذا العام، من بينها اخضاع الحجاج لفحص طبي قبل الوصول إلى المشاعر المقدسة، بخلاف إلزامهم بعزل منزلى فور انتهاء المناسك.وأضاف الربيعة في مؤتمر صحفي عالمي، تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرانس لإعلان تفاصيل موسم الحج الاستثنائي بسبب وباء كورونا إن الحجاج سيخضعون لعزل منزلي فور انتهائهم من المناسك.

وكانت وزارة الحج وزارة الحج عن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية