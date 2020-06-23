السعودية تعلن تفاصيل موسم الحج الاستثنائي بسبب جائحة كورونا.. أقل من 65 عامًا







أعلنت وزارتا الحج والصحة السعوديتان، تفاصيل موسم الحج لهذا العام بعد قرار المملكة الذى صدر مساء أمس بشأن اقتصار حج هذا العام على حجاج الداخل.

وقد حظى قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على حجاج الداخل بتأييد عربى ودولى، حيث أجمعت الهيئات والمؤسسات الدينية على تماشى القرار مع الضرورة الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

كانت وزارة الحج وزارة الحج عن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

كشف توفيق الربيعة، وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، تفاصيل مراسم موسم الحج لهذا العام، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إنه سيتم تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في مناسكهم، وتخصيص مستشفى تحسبًا لأي طارئ ومركز صحي في مشعر منى.

وأضاف وزير الصحة السعودي، أن الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا، مبينًا أنه ستجرى متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي، وسيخضع العاملون في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، متابعًا: “لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض”.

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بيان المملكة حول قصر الحج على الداخل فقط

وقالت في بيان لها: إنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشٍ لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم، وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم، وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

وأكدت وزارة الحج في بيانها أن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراض المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أن قصر الحج لهذا العام على المقيمين بالداخل يأتى فى إطار الواجب الشرعى والانسانى فى ظل تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الفيروس لا زال يسجل أرقاما مرتفعة حيث وصلت أعداد المصابين به حتى الآن لأكثر من 8 ملايين شخص فى 188 دولة حول العالم ، وأن كل الجهود الخاصة بالتوصل إلى لقاح مازالت بدون نتيجة حتى الآن تحتاج إلى عدة شهور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن السعودية وضعت خطة صحية للحجاج المقيمين داخل السعودية، لافتا إلى أن كل المشاركين فى الحج هذا العام سوف يخضعون للعزل المنزلى عقب انتهاء المناسك، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية بشكل كامل خلال أيام الحج.