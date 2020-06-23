وزير الصحة السعودي: طورنا بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج

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أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سلامة المسلمين.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة محمد صالح، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاماً ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.

وأوضح أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لمدة 14 يوماً.

وشدد وزير الصحة السعودي عن وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام". وأفاد أن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.

وكشف وزير الصحة السعودي عن "تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج"، مشيراً إلى تطوير "بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج".

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ومن جانبه، قال وزير الحج والعمرة السعودي: "لدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام". وردا على أسئلة وسائل الإعلام، أوضح وزير الحج أن "فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة".

ونفى صالح أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص كورونا، مؤكداً على رفض أي استثناءات. وأشار إلى أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جداً، وقدر أنها قد لا تتجاوز عشرة آلاف.

وحول معايير اختيار الحجاج، رد وزير الحج والعمرة السعودي: "سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم". وأشار وزير الحج السعودي إلى "تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحج، وتجنب الحشود الكبيرة".



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