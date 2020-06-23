الصين تتفق مع الهند على اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر الحدودي

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء إن الصين والهند اتفقتا على اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر على امتداد شريط حدودي متنازع عليه حيث أسفر اشتباك الأسبوع الماضي عن مقتل 20 جنديا هنديا وفقا لوكالة رويترز. أسفر اشتباك الأسبوع الماضي عن مقتل 20 جنديا هنديا وفقا لوكالة رويترز. ووصف تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تقارير إعلامية ترددت في الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيا في الاشتباكات بأنها ”أنباء كاذبة“. وقال وزير هندي يوم الأحد إن الصين فقدت 40 جنديا على الأقل في الاشتباك. الخارجية الصينية تقارير إعلامية ترددت في الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيا في الاشتباكات بأنها ”أنباء كاذبة“. وقال وزير هندي يوم الأحد إن الصين فقدت 40 جنديا على الأقل في الاشتباك.

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