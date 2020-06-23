سوريا تعلن دعمها لتحركات القاهرة تجاه ليبيا

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن دمشق تؤكد دعمها "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر ولتحركات القاهرة تجاه الوضع الليبي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

كما أعلن المعلم دعم بلاده للموقف الذي أعلنه الرئيس المصري بخصوص الشأن الليبي، مؤكدا أن دمشق "مستعدة لتقديم أي دعم للمصريين

بهذا الشأن بغض النظر عن موقف القاهرة من قضيتنا".

وأضاف:" نحن نقف مع الشعب العربي المصري الشقيق لأنهم يريدون الدفاع عن أنفسهم وعن الأمن القومي العربي".

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كما أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن آثار "قانون قيصر" على الشعب

السوري ليست قليلة وتحدياته ليست سهلة، منوها بضرورة تحويل القانون إلى فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بسوريا.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الهدف الحقيقي مما يسمى قانون قيصر هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما كان في العام 2011.. في سوريا معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر".