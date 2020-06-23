سوريا: الهدف الحقيقي من قانون قيصر فتح الباب لعودة الإرهاب

صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن آثار "قانون قيصر" على الشعب السوري ليست قليلة وتحدياته ليست سهلة، منوها بضرورة تحويل القانون إلى فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بسوريا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الهدف الحقيقي مما يسمىقانون قيصر هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما كان في العام 2011.. في سوريا معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر".
ولفت المعلم إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأمريكي جيمس جيفري حول ما يسمى بقانون قيصر تؤكد أنهم "جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه".
وشدد المعلم على أنه "يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف".
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