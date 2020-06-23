صربيا توقع استلام الدفعة الأولى من الدبابات الروسية بحلول نهاية العام

أكد ميروسلاف لازانسكي، السفير الصربي لدى موسكو، أن بلجراد تتوقع استلام الدفعة الأولى من دبابات "تي-72 بي- 3" الروسية في نهاية العام، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال لازانسكي، اليوم الثلاثاء، "بحلول نهاية العام، نتوقع استلام الجزء الأول من الدبابات الروسية. ستقدم روسيا بما مجموعه 30 دبابة

من طراز "تي-72 بي- 3"، و30 مركبة استطلاع قتالية من طراز "بي أر دي إم-2" إلى صربيا. نتوقع استلام 11 دبابة قريبا جدا".

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وأضاف: "نحن نتحدث عن دعم تقني تم الاتفاق عليه في وقت سابق، والعمل جار

على تحديث الدبابات تي - 72".

وفي نهاية ديسمبر 2016، أعلن رئيس صربيا، ألكسندر فوزيتش، عقب اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن صربيا ستحصل على 6 مقاتلات "ميغ-29"، بالإضافة إلى 30 دبابة روسية من نوع "تي 72 أس" و30 عربة مدرعة من نوع "بي أر دي أم 2"، وذلك في إطار خطتين لمدة 3 أعوام و5 أعوام للتعاون العسكري والتقني.