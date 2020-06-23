اعترض مؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد تجميد تأشيرات العمل حتى 31 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وكتب ماسك في صفحته على "تويتر": "أنا لا أتفق أبدًا مع هذا الإجراء... إدخالتعديلات على التأشيرة أمر منطقي، لكن هذا الإجراء كبير جدًا".
يذكر أن ترامب كان مدد، أمس الإثنين، تعليق إصدار تأشيرات الدخول لعدة فئات رئيسية تتعلق بالتوظيف حتى نهاية العام الجاري، فى أحدث خطوةمن جانب إدارته لإبطاء وتيرة الهجرة للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيا، في أبريل الماضي، بتعليق بعض أشكال الهجرة، مشيرًا إلى "تأثير العمال الأجانب على سوق العمل في الولايات المتحدة، خاصة في بيئة من البطالة المحلية المرتفعة والطلب المنخفض على العمالة" كسبب للتقييد، وكذلك الضغوط على الرعاية الصحية وعوامل أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس شركة تسلا ينتقد قرار ترامب بتعليق إصدار تأشيرات العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.