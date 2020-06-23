كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الامارات تجري أكثر من 600 ألف فحص لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات، لسيطرة على فيروس كوفيد-19 من خلال توفير الفحوصات الخاصة بالفيروس في كافة المستشفيات الحكومية وعدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص بالإضافة إلى مراكز الفحص عبر المركبات والمنتشرة في مناطق مختلفة من الإمارة.

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وجاء ذلك تزامناً مع عودة المستشفيات والمراكز الطبية في دبي لتقديم خدماتها للمتعاملين من المرضى والمراجعين للعيادات الخارجية والأقسام الطبية ضمن التخصصات المختلفة، وفي إطار خطة متكاملة للتعامل مع فيروس كوفيد-19، تقضي بتوفير سبل العناية والرعاية الصحية للمصابين، والاستمرار في تقديم جميع الخدمات الوقائية والعلاجية لهم في المستشفيات والمنشآت المعتمدة لهذا الغرض، بما في ذلك المرافق المخصصة للعزل الصحي، مع التركيز على زيادة قدرات النقاط المعنية بالفحص وبالتالي زيادة الأعداد اليومية للفحوصات ما يساهم في تأكيد القدرة على محاصرة الفيروس في أضيق نطاق ممكن.

وكان الدكتورة حنان السويدي، رئيس مسار الفحوصات في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، أكدت أن توفير الفحوصات الخاصة بفيروس كوفيد-19 في كافة المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في دبي وبعض المراكز المتخصصة ضمن القطاع الخاص يأتي في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها دولة الإمارات للسيطرة على انتشار الجائحة العالمية، مشيرة إلى أهمية التوسع في اجراء الفحوصات حتى تتمكن الجهات المعنية من التعرف بشكل سريع على الحالات المصابة ورصد المخالطين لهم، وعزلهم بشكل فوري لتجنب انتشار الفيروس، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، والبروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبيوفقا للبيان.