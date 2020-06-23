كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 12013 حالة شفاء من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12013 حالة شفاء من كوفيد-19 وهو أعلى عدد يومي للمتعافين منذ 26 مايو، فيما شهد معدل الوفيات قفزة من 95 حالة أمس إلى 153 اليوم مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة.

سجلت السلطات الروسية اليوم الاثنين، 95 حالة وفاة بالفيروس التاجي، وهذه أول مرة تنخفض فيها الوفيات بفيروس كورونا تحت المائة منذ 25 مايو الماضي.

وكشفت بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد الإصابات الجديدة شهد تراجعا أيضا بتسجيل 7600 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 7728 في إحصائية أمس الأحد.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 592280، منها 8206 حالات وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 344416 بعد تسجيل 4705 حالات شفاء جديدة.

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وذكر مركز العمليات أن 32,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي تقرير لغرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، رصد 7728 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 7889 إصابة يوم أمس).

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 584680، بما في ذلك 236858 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ2.5 ألف حالة نشطة منذ يوم أمس).