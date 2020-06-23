كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر العالم يسجل 150 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نحو 150 ألف شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتقترب الحصيلة من 9 ملايين و100 ألف حالة.

ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات 9 ملايين و98643، منها 472171 حالة وفاة و4 ملايين و526333 حالة شفاء حتى الآن.

وتحتل الولايات المتحدة، صدارة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و312,3 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو، فيما أزاحت تشيلي إسبانيا من المرتبة السابعة مع بلوغ حصيلتها 246,9 ألف حالة مسجلة.

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وبين الدول العربية الأكثر إصابة بالفيروس السعودية (161 ألف حالة) وقطر (88,4 ألف) ومصر (56,8 ألف) والإمارات (45,3 ألف) والكويت (40,2 ألف).

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.