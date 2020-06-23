طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد ،وحار نوعا ما بالسهول الواقعة غرب الاطلس والمنطقة الشرقية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة وكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية وقد تمتد نحو مناطق السايس ووالماس ،حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعدية محليا.

وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية بكل من الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

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وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب ضعيفة القوة الى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة وبالمنطقة الشرقية ،ومن الشمال وأحيانا من الغرب بالسهول الشمالية والوسطى ،وستكون شمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء .

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و 19 درجة بالمرتفعات والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 23 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وتادلة والسايس، وستكون ما بين 18 و 23 درجة فيما تبقى من الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 24 و32 درجة بمرتفعات الأطلس، و السواحل والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و39 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس والسهول الواقعة غرب الاطلس وسوس، وستكون ما بين 38 و44 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد و بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طنجة والمهدية وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة والكويرة، وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.