باقة الغربية: قرار بإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعود الطلاب في مدينة باقة الغربية إلى مقاعد الدراسة، يوم غد الأربعاء، وذلك إثر انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وعقدت بلديّة باقة الغربية جلسة، مساء أمس الاثنين، ضمّت لجنة الطوارئ وممثليّة الأهالي المحلية وقسم المعارف. وبعد الاطلاع على نتائج الفحوصات الأخيرة والتي أشارت إلى تراجع ملحوظ في وتيرة الإصابات، تقرر إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة ورياض الأطفال غدا الأربعاء.

وتقرر كذلك أن تنظر لجنة التربية والتعليم بالتعاون مع ممثلية الأهالي المحلية في شأن المخيمات الصيفية، وإمكانية فتحها في ظل جائحة كورونا.

وناشدت البلدية أهالي باقة الغربية بالالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة.