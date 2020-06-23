ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% إثر تقليص إمدادات المنتجين الرئيسيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، أمس الاثنين، مدفوعة بتقلص إمدادات الخام من منتجين رئيسيين في "أوبك" في حين تقليل إجراءات الإغلاق في ظلّ تنامي إصابات فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 89 سنتًا، أو 2.1%، لتسجل عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غربيّ تكساس الوسيط تسليم آب/ أغسطس الماضي، وهي العقود الأكثر نشاطًا في جلسة، يوم الاثنين الماضي، 90 سنتا أو 2.3% ، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعمًا من بيانات أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، المعدة للإمدادات مستقبلًا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.

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وقال متعاملون إن إعادة فتح ولايات أميركية ودول حول العالم في أعقاب إغلاقات للشركات وأوامر بالبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد، ساعدت أيضًا في صعود النفط.

وقفزت عقود برنت والخام الأميركي كليهما حوالي 9% الأسبوع الماضي بدعم من تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل العام واستئناف النشاط الاقتصادي.

ويلقى النفط دعمًا أيضًا من احتمال امتثال أكبر لـ"أوبك" وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، بتخفيضات إنتاجية منسقة لموازنة السوق.

ولم تقرر "أوبك+" حتى الآن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات قياسية في المعروض قدرها 9.7 مليون برميل يوميًا إلى شهر رابع لتظل سارية حتى نهاية آب/ أغسطس.