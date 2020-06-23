القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتوقع شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، اليوم الثلاثاء، الحصول على موافقة على لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا المستجد يجري تطويره مع شركة "غلاكسو سميث كلاين" البريطانية، في النصف الأول من العام المقبل.
ورجحت الشركتان في وقت سابق، أن يكون اللقاح متاحا في النصف الثاني، لا الأول، من 2021.
وقالت "سانوفي" إن لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة سنويا من اللقاح التي تنتجه، وسيكون بإمكانها توريد ما يصل إلى 360 مليون جرعة منه سنويا.
وقال مدير الأبحاث في "سانوفي"، جون ريد، للصحافيين عندما سئل عن توقيت اللقاح إنه "نحن نسترشد بحوارنا مع السلطات التنظيمية".
وصرّحت شركتا "ريغينيرون" الأميركية، و"سانوفي" الفرنسية، الأسبوع الماضي، المنتجتان لعقار "كيفزارا" المستخدم في معالجة التهاب المفاصل، إن نتائج التجارب السريرية التي أٌجريت لاختبار فعاليته في محاربة وباء كورونا المستجد مخيبة للآمال.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات إيجابية بشأن لقاح تجريبي لـ"سانوفي" المضاد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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