توقعات إيجابية بشأن لقاح تجريبي لـ"سانوفي" المضاد لكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتوقع شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، اليوم الثلاثاء، الحصول على موافقة على لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا المستجد يجري تطويره مع شركة "غلاكسو سميث كلاين" البريطانية، في النصف الأول من العام المقبل.

ورجحت الشركتان في وقت سابق، أن يكون اللقاح متاحا في النصف الثاني، لا الأول، من 2021.

وقالت "سانوفي" إن لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة سنويا من اللقاح التي تنتجه، وسيكون بإمكانها توريد ما يصل إلى 360 مليون جرعة منه سنويا.

وقال مدير الأبحاث في "سانوفي"، جون ريد، للصحافيين عندما سئل عن توقيت اللقاح إنه "نحن نسترشد بحوارنا مع السلطات التنظيمية".

وصرّحت شركتا "ريغينيرون" الأميركية، و"سانوفي" الفرنسية، الأسبوع الماضي، المنتجتان لعقار "كيفزارا" المستخدم في معالجة التهاب المفاصل، إن نتائج التجارب السريرية التي أٌجريت لاختبار فعاليته في محاربة وباء كورونا المستجد مخيبة للآمال.