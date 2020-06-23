شكرا لقرائتكم خبر عن سنبلوشي: قطر فرضت تعيين الصحافي فهد ياسين رئيسا للاستخبارات الصومالية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 قال رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي السابق عبدالله سنبلوشي إن قطر فرضت تعيين فهد ياسين الصحفي السابق بالجزيرة رئيسا للاستخبارات الصومالية.

وأضاف أن فهد ياسين فكك الركائز الأساسية للاستخبارات واستبدل المحترفين بالمتدربين الهواة. Advertisements ولفت إلى فهد ياسين جعل من المؤسسة الأمنية واجهة لعمليات المخابرات القطرية بالقرن الأفريقي. وتابع: فهد ياسين حوّل عمل الاستخبارات من مواجهة حركة الشباب إلى إسكات المعارضة

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