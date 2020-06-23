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شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: استجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار مثل صفعة لتركيا وقطر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 23 يونيو 2020
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن التعامل الدولي عبر منظماته تجاه الأزمة في اليمن يعكس حالة الضعف والتراخي الدولي في الوفاء بمسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذا ما يؤكده غياب تفعيل القوة في إجبار الحوثي على الانصياع للالتزام بالقرارات الدولية.
وأضاف أن استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع في السعودية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض، صفعة لأطراف داخل اليمن وأطراف إقليمية مثال قطر و تركيا والتي كانت تعتقد أنها نجحت في إجهاض اتفاق الرياض
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