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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 23 يونيو 2020
شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن التحالف شن 16 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية مجزر.
وأسفرت الغارات، بحسب المصادر، عن مقتل وإصابة عدد كبير من مسلحي المليشيا.
وسيطرت مليشيا الحوثي على المديرية قبل اشهر بعد مواجهات مع الجيش
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