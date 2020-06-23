شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 23/حزيران/2020، مواقع حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.