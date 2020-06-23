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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز في جبهة قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 23 يونيو 2020
قتل عدد من العناصر الحوثية بينهم قيادي عسكري بارز برتبة لواء، الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2020م، في محافظة البيضاء، (شرقي اليمن).
ووفق مصدر عسكري ميداني، قتل قيادي عسكري برتبة لواء تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية يدعى "عبدالله حسن الموشكي"، رئيس أركان ما يسمى باللواء (122) مشاة لديها، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، شرقي البلاد.
وقتل الموشكي وعشرات العناصر الحوثية في مواجهات متفرقة خاضتها القوات الحكومية والمقاومة بمساندة من مقاتلات التحالف العربي، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر بشرية فادحة، فضلا عن أسر ما لا يقل عن 20 شخصاً.
وذكر المصدر بأنه عثر على أسلحة إيرانية الصنع كانت بحوزة العناصر التي وقعت في الأسر
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