شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تُسجل تراجع كارثي لعملتها.. «192 ألف ريال» مقابل «دولار واحد» فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تراجعت أسعار صرف الريال الإيراني أمس، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار، عند نحو 192 ألف ريال للدولار الواحد في مؤشر لتدهور اقتصادي فاقمته الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد – 19 في إيران، البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد تخطى تراجع سعر الصرف المستوى الأدنى السابق الذي سجل في (سبتمبر) 2018 وبلغ حينها 190 ألف ريال مقابل الدولار، بعد أشهر من التدهور على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، وإعادة فرض الولايات المتحدة في آب (أغسطس) عقوبات على الاقتصاد الإيراني.