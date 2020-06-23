شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 7425 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 7425 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 153 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة الروسية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 599.705 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8359 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 356.429 حالة .

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