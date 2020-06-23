كوريا الشمالية تتعرض لوابل منشورات مناهضة من منشقين بالجنوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن منشقون، اليوم الثلاثاء، أنهم أرسلوا بالونات ربط فيها نحو نصف مليون من المنشورات الدعائية المناهضة لبيونج يانج، من كوريا الجنوبية في اتجاه الشمال، في خطوة من شأنها أن تثير غضب كوريا الشمالية.



وكثفت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية هجماتها الشفوية ضد سيؤول منتقدة بشكل خاص قيام هؤلاء المنشقين المقيمين في الجنوب بإرسال منشورات دعائية إلى الشمال عبر البالونات.

وبعدما قطعت قنوات الاتصال الرسمية، دمرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي مكتب الارتباط الذي فتح في سبتمبر 2018 إلى شمال المنطقة المنزوعة السلاح وكان يرمز إلى التهدئة التي سادت بين الكوريتين في تلك السنة.

ويرى بعض الخبراء أن كوريا الشمالية تتذرع بإرسال هذه المنشورات الدعائية لافتعال أزمة بهدف الحصول على تنازلات في وقت وصلت فيه المفاوضات حول الملف النووي الى طريق مسدود.

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وحاولت سلطات كوريا الجنوبية منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات رغم أنها قد تواجه اتهامات بتقييد حرية التعبير.

والمنشورات كانت وراء ارتفاع التوتر كما حصل في أكتوبر 2014 حين فتحت كوريا الشمالية النار على بالونات قد ربطت فيها منشورات، ما تسبب بتبادل لإطلاق النار بين جانبي المنطقة المنزوعة السلاح.



وتعثر الحوار بين بيونج يانج وواشنطن حول عدم قدرة الطرفين على الاتفاق حول التنازلات التي يجب أن تقدمها كوريا الشمالية مقابل رفع العقوبات عنها لارغامها على التخلي عن برامجها النووية والبالستية.

