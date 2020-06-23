اتفاق بين الهند والصين على فض الاشتباك المنطقة الحدودية المتنازع عليها المزيد

أعلن الجيش الهندي اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع الصين لفض الاشتباك بين قوات كلا الجانبين في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الصيني كما لم يشر الجيش الهندي لطبيعة الاتفاق.

وسقط قتلى الأسبوع الماضي في اشتباكات على الحدود مع الجيش الصيني والهندي، وسط تحركات فورية لاحتواء الأزمة.

وجاءت الواقعة التي راح ضحيتها 3 من عناصر الجيش الهندي ونحو 40 جندي صيني عقب أسابيع من تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود من الجانبين.

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وفي مايو /أيار الماضي عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوساطة في المواجهة الجارية بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا.

وتشهد الحدود بين القوتين الآسيويتين النوويتين توترات خاصة في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق).

وكثيرا ما تقع مواجهات بين البلدين على طول حدودهما البالغة 3500 كلم، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى منذ عقود.

ووقعت حرب خاطفة بين الصين والهند عام 1962، وفي 2017 وقفت القوات الهندية والصينية وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، وسمحت مفاوضات بحلحلة التوتر بين الطرفين.