3 طرق لتقوية الجهاز المناعي والحماية من الفيروسات

من المهم الحرص على البحث عن أفضل الطرق التي تساعد على تقوية المناعة بالجسم مما يحمي من التعرض إلى الفيروسات، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، مما دفع عددا كبيرا من اختصاصيي التغذية لعمل الكثير من الدراسات للتوصل إلى أهم الطرق لتقوية المناعة.

وحسب ما ذكرت مجلة إكسبرس" الأمريكية ووفق ما ذكرته اختصاصية التغذية كلاريسا لينهير فإنه يمكن تقوية الجهاز المناعي من خلال 3 طرق مهمة باستطاعة الجميع اتباعها للحماية من الفيروسات ونذكرها فيما يلي.





طرق تقوية الجهاز المناعي

1- وجبة الإفطار:





على حسب ما ذكرته اختصاصية التغذية فإن وجبة الإفطار من أهم مقويات الجهاز المناعي، خصوصاً إن كانت متوازنة وتحتوي على أهم العناصر الغذائية الهامة.

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فمن الممكن أن تشتمل وجبة الإفطار على الزبادي والأفوكادو أو السلمون والشوفان والمكسرات، حيث أن هذه الأطعمة تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين د وك وفيتامين سي، فضلا على عنصر الزنك، ويعتبر الزبادي هام أيضا حيث أن 70% من الخلايا المناعية تتواجد في الجهاز الهضمي.

2- النوم الجيد:





يعتبر النوم الجيد من طرق تقوية مناعة جسم الإنسان حيث أشارت لينهير أن الحصول على معدل ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميا من النوم المتواصل قادر على تعزيز الخلايا التائية التي بدورها تكافح الأمراض المختلفة الخاصة بالمناعة.

وفي دراسة أجريت أثبتت أن النوم لمدة 4 ساعات فقط من الممكن أن يسبب الإضرار بالخلايا الطبيعية التي تمنع الفيروسات، ولذا من الهام جدا الحصول على القسط الكافي من النوم.

3- التمارين الرياضية:





من المعرف أن التمرينات الرياضية هامة لصحة الجسم بشكل عام حيث أنها تساعد على تعزيز الدورة الدموية، حيث ذكرت أخصائية التغذية أن التمارين الرياضية تساعد على تحريك الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء، حيث أن هذه الخلايا تساعد على مهاجمة الفيروسات التي تهاجم الجسم مما يحمي من الإصابة بالأمراض المختلفة.