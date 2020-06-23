عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركمانستان يبحثان جهود احتواء تداعيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والدبلوماسية والتعليم والابتكار والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمواصلات والنفط والغاز والدراسات والبحث العلمي.



كما بحثا - خلال الاتصال المرئي - تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود دولة الإمارات وتركمانستان لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وفي هذا الصدد .. أكد مع رشيد ميريدوف على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين على صعيد تبادل الخبرات البحثية وتبني الفحوصات المتقدمة للكشف على المصابين بالفيروس بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح لـ "كوفيد - 19".

كما أكدا على أهمية التعاون والتضامن الدولي في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد والعمل على التصدي لتأثيراته وتداعياته على مختلف الأصعدة.

وأكد الجانبان أيضا على أهمية مواصلة تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وأشارا إلى أهمية التعاون في إطار المنظمات الدولية.

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وحمل رشيد ميريدوف سموه - خلال الاتصال المرئي - تحيات فخامة قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

ونقلالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لمعاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة قربان قولي بيردي محمدوف وتمنياتهم لتركمانستان الصديقة التقدم والرخاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الحرص على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين .

وأثنى على التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها تركمانستان لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشاد سموه بالتزام الجالية التركمانية المقيمة في الدولة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال التعامل مع تداعيات الجائحة.

حضر الاتصال المرئي .. سعادة عبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة ساردار ماميت جاراجايف سفير تركمانستان لدى الدولة وسعادة أخلاص غلدي أمانوف قنصل عام تركمانستان في دبي وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.