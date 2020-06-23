المجتمع الدولي يدفع لاستكمال الحل السياسي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أدت التطورات المتلاحقة على الأرض الليبية، بالمجتمع الدولي، للدفع نحو الحل السياسي، واستكمال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.



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وبحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، التطورات في الملف الليبي.

وسارعت اللجنة الدولية الخاصة بليبيا، أمس، إلى المطالبة بوقف الأعمال القتالية، وسرعة استكمال المفاوضات القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه «يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة (5 + 5)، ومبادرة القاهرة، وعملية برلين». بدوره دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، للتوصل إلى وقف للنار بين الأطراف الليبية.