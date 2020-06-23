شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تسجل 425 وفاة جديدة بـ " كورونا " خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الولايات المتحدة اليوم 425 حالة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس " كورونا " المستجد خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة في هذا البلد 120 ألف وفاة.



وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا " اليوم أن العدد الإجمالي لضحايا الجائحة تخطى 120 ألفا من أصل 2,31 مليون مصاب أعلن شفاء 640 ألفا منهم

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