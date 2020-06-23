تسجيل 23 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا و61 بجنوب أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت فرنسا 373 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و23 وفاة أمس الاثنين، وذلك تماشيا مع المتوسط الأسبوعي هذ الشهر، الذي أظهر تراجعا كبيرا مقارنة بذروة تفشي الوباء.



وبلغ متوسط الوفيات في فرنسا 22 حالة يوميا خلال الأيام السبعة الأخيرة و33 حالة منذ بداية يونيو.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة أمس الاثنين بواقع 89 حالة عن إحصاء أمس الأول الأحد، لكنه لا يزال منخفضا مقارنة بمتوسط الإصابات اليومية خلال الأيام السبعة الأخيرة البالغ 483 حالة، ويقل أيضا عن المتوسط اليومي البالغ 409 إصابات منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجع عدد المرضى بالمستشفيات 130 حالة إلى 9693، وانخفض أيضا عدد المسجلين بوحدات الرعاية المركزة 14 حالة إلى 701.

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إلى ذلك، تخطّت جنوب إفريقيا عتبة المئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في حين قاربت حصيلة وفيات الوباء على أراضيها ألفي حالة، وفق ما أعلنت السلطات أمس الاثنين.

وقالت وزارة الصحّة في بيان إنّه "حتّى اليوم، تخطّى العدد التراكمي للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 عتبة المئة ألف وبلغ 101590 حالة".

ومع تسجيل 61 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات الوباء إلى 1991 وفاة، وفق المصدر نفسه.

لكن على الرّغم من فداحة الحصيلة، استقرّ معدّل الوفيات جراء كوفيد-19 على أراضي جنوب إفريقيا عند 2 بالمئة، في حين شفي 52,6 بالمئة من المصابين بالوباء.

ومنطقة الكاب هي الأكثر تضرراً من الوباء في جنوب إفريقيا، وقد سجّلت 1458 وفاة وأكثر من نصف الإصابات التي تم رصدها في البلاد.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، سجّلت جنوب إفريقيا أكثر من نصف الإصابات المسجّلة في إفريقيا جنوب الصحراء، تليها نيجيريا (20 ألف إصابة) وغانا (14 ألف