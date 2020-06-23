إصابة أغويرو تثير قلق غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن الإصابة التي ألمت بمهاجمه الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، خلال مواجهة بيرنلي بالبريمييرليغ.
وسحق السيتي بيرنلي بخماسية نظيفة ضمن الجولة 30 من البريمييرليغ.
وسقط أغويرو في منطقة جزاء الخصم، بعد التحام مع بن مي لاعب بيرنلي، ولم يستطع استكمال المباراة، وتم استبداله بغابرييل جيسوس.
وعبر غوارديولا المدير الفني للسيتي، عن مخاوفه من غياب اللاعب عما تبقى من مباريات الموسم الجاري، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية "سنرى تشخيص إصابته".
وتابع "لقد عانى من مشكلة في الركبة الشهر الماضي، والآن يشعر بشيء ما، لكنه لا يبدو جيدا".
وأتم "اليوم سنعرف كل شيء، الطبيب يقول إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسيغيب بعض المباريات بالتأكيد، ولكن ربما في الفحوصات الطبية قد نحصل على أخبار جيدة. سنرى".
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